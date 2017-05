Unfall in Stuttgart Auto überschlägt sich

Von Christine Bilger 08. Mai 2017 - 09:30 Uhr

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Montag in der Neckartalstraße in Stuttgart verunglückt. Sein Wagen überschlug sich mehrfach. Nach dem Unfall traf der Fahrer eine Entscheidung, die für ihn noch rechtliche Folgen haben kann.





Stuttgart - Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Montag in der Neckartalstraße in Stuttgart-Münster schwer verunglückt. Der Fahrer, der von Hofen kommend in der Rechtskurve auf Höhe der Tankstelle von der Fahrbahn ab und geriet nach links auf die Stadtbahngleise, sagte eine Sprecher der Polizei. Dort prallt er gegen einen Mast. Danach habe sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer verlässt unerlaubt die Unfallstelle

Den Fahrer traf die Polizei bei der Unfallaufnahme zunächst nicht an. Er habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ob er verletzt war, ist noch nicht bekannt. Die Verkehrspolizei ermittelt nun, ob er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit oder aus einer anderen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Erste Einschätzungen zur Höhe des entstandenen Sachschadens wird die Polizei im Laufe des Tages veröffentlichen.