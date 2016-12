Unfall in Stuttgart 18-Jähriger kracht in Stadtbahn

Von red 08. Dezember 2016 - 17:38 Uhr

Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Seat Ibiza ist am Donnerstag in der Bebelstraße im Stuttgarter Westen mit einer Stadtbahn der Linie U 9 zusammengestoßen. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Seat Ibiza ist am Donnerstag in der Bebelstraße im Stuttgarter Westen mit einer Stadtbahn der Linie U 9 zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Stuttgart-West - Der 18-Jährige fuhr gegen 13 Uhr in der Bebelstraße in Stuttgart-West abwärts und bog auf Höhe der Schwabstraße offenbar bei Rot nach links ab. Möglicherweise hat er laut Polizei irrtümlich auf das nicht für ihn geltende Grünlicht für die Geradeaus- und Rechtsabbiegespur geachtet. Der 62 Jahre alte Fahrer der Stadtbahn der Linie U9 konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine 83-Jährige stürzte dabei in der Bahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Seniorin und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.