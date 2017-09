Unfall in Schwieberdingen Betrunkener von Anhänger überrollt

Von red7pho 24. September 2017 - 17:31 Uhr

Der Traktor-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Foto: dpa

Zwei betrunkene Männer fahren mit dem Traktor durch Schwieberdingen. Einer fällt herunter und wird vom Anhänger überrollt. Er verletzt sich schwer.

Schwieberdingen - Ein 59-jähriger ist am Samstag an der Bahnhofstraße in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Anhänger überrollt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Traktor und anhänger durch die Straße. Sein 59-jähriger Bekanntes stand hinter ihm auf der Deichsel. Aus bislang unbekannten Gründen fiel der Mann auf die Straße und wurde von dem Anhänger überrollt. Er erlitt schwere Verletzungen. Beide Männer standen zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Traktor-Fahrers wurde einbehalten.