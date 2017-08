Unfall in Schuttertal Acht Kinder samt Betreuerin verletzt

Von red/dpa 16. August 2017 - 17:00 Uhr

Die Polizei ermittelt, warum der Wagen von der Fahrbahn abkam. Foto: dpa/Symbolbild

Im Rahmen eines Ferienprogramms sind acht Kinder und ihre Betreuerin bei einem Unfall in Schuttertal verletzt worden. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Kleinbus mit der Gruppe in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Schuttertal - Acht Kinder und deren Betreuerin sind am Mittwoch bei einem Unfall in Schuttertal (Ortenaukreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Gruppe im Rahmen eines Ferienprogramms mit einem Kleinbus unterwegs, als die Fahrerin aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Dort prallte das Heck des Wagens gegen einen Baum. Die Betroffenen schafften es noch selbst zum Arzt, danach wurden sie in nahegelegenen Krankenhäusern versorgt. Die genaue Art der Verletzungen war zunächst unklar. Offen war auch, ob die Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren und die Betreuerin, die am Steuer gesessen hatte, angeschnallt waren. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.