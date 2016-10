Unfall in Salach Auto landet in Bachbett – vier Verletzte

Von red 01. November 2016 - 12:07 Uhr

In Salach im Kreis Göppingen ist es am Montag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto im Bachbett des Bärenbachs zum Liegen kam. Dabei wurden die vier Insassen verletzt.





10 Bilder ansehen

Salach - Bei einem Unfall in Salach (Kreis Göppingen) sind am Montagnachmittag vier junge Männer verletzt worden. Der Mercedes des 18-Jährigen Unfallverursachers landete bei dem Unfall im Bachbett des Bärenbachs. Dies meldet die Polizei.

Der 18-Jährige fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Bärenbach in Richtung Salach. In einer Linkskurve kam nach rechts von der Fahrbahn ab, weil er wohl zu schnell unterwegs war. Der Mercedes fuhr über eine abschüssige Wiese, bis er nach etwa 100 Metern auf dem Dach in dem Bachbett des Bärenbachs zum Liegen kam.

Die Insassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und konnten die Klinik kurze Zeit später wieder verlassen. Zur Bergung des Autos musste die Feuerwehr einige Bäume entfernen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt.