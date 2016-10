Unfall in Rottweil 20-Jährige bei Frontalzusammenstoß getötet

Von red/dpa 16. Oktober 2016 - 14:34 Uhr

Bei einem schweren Unfall in Rottweil verlor eine junge Frau ihr Leben. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt.Foto: dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Rottweil ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Ihr Beifahrer und die zwei Insassen des anderen beteiligten Autos wurden schwer verletzt.

Rottweil - Eine 20-Jährige ist in Rottweil bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die junge Frau in einem Auto gesessen, das am Samstag aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Mehr zum Thema

Dort stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Zusammenprall wurde die junge Frau tödlich verletzt. Ob sie den Wagen gefahren hatte, war zunächst offen. Ein 20-Jähriger, der mit ihr in dem Auto saß, wurde schwer verletzt – ebenso wie der 35 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens und dessen 23 Jahre alte Beifahrerin.