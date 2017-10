Plochingen Fußgänger nach Fußballspiel angegriffen und verletzt

14. Oktober 2017

Zwei Fußgänger sind nach einem Fußballspiel am Freitagabend auf dem Heimweg angegriffen und verletzt worden. Eine größere Gruppe attackierte die beiden Männer in der Nähe des Bahnhofs in Plochingen.

Plochingen - Auf dem Heimweg von einem Fußballspiel sind zwei Fußgänger in der Nähe des Bahnhofs in Plochingen am Freitag angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 27- und 28-Jährigen zuvor in Stuttgart bei einem Spiel gewesen. Auf dem Rückweg wurden sie in der Nacht zum Samstag unvermittelt von einer größeren Gruppe attackiert. Etwa 10 bis 15 Männer aus dieser Gruppe schlugen und traten auf sie ein.

Ein Grund für die Attacke war zunächst nicht ersichtlich, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler suchen nun Zeugen.