Unfall in Pleidelsheim Transporter kollidiert mit zu schnellem LKW

Von pho 09. November 2017 - 11:38 Uhr

Ein LKW ist zu schnell unterwegs und kommt in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort streift ihn ein Transporter, der dadurch in den Graben abgedrängt wird. Zwei Personen werden verletzt.





Pleidelsheim - Auf der Osttangente zwischen der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) und einem Kreisverkehr ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen.

Gegen 7 Uhr verlor ein LKW-Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in Richtung Freiberg fahrend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Transporter wurde von der Fahrbahn gedrängt und landete im Graben. Der Fahrer und der Beifahrer des Transporters wurden dabei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf 40 000 Euro.

Autobahnanschluss zwei Stunden gesperrt

Wegen der Unfallaufnahme war die Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim bis 9.20 Uhr einseitig gesperrt, Autofahrer wurden durch den Ort zur nächsten Anschlussstelle weitergeleitet. Nach Angaben der Polizei gab es jedoch keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.