Unfall in Nürtingen Betrunkener Autofahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Von red/dja 21. Februar 2017 - 13:04 Uhr

Mitten in der Nacht fährt ein betrunkener Autofahrer durch Nürtingen und knallt dabei gegen ein parkendes Auto, das durch die Wucht knapp 20 Meter nach vorne geschleudert wird.





9 Bilder ansehen

Nürtingen - Bei einem Verkehrsunfall in der Tiefenbachstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat ein Audi-Fahrer in den frühen Dienstagmorgenstunden einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des Audi gegen 3.45 Uhr auf der Tiefenbachstraße von der Kirchheimer Straße herkommend ortsauswärts in Richtung Beuren/Owen unterwegs. Nach 300 Metern Fahrstrecke prallte er ungebremst gegen einen geparkten VW Caddy. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW knapp 20 Meter nach vorne geschleudert. Der Audi kam nach rund 30 Metern auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen.

Mehr zum Thema

Anwohner verständigten Polizei

Anwohner wurden auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Sie hatten gesehen, dass sich ein Mann an der Unfallstelle kurz aufhielt und anschließend zu Fuß von dem Unfallort flüchtete. Eine Streife nahm die Verfolgung auf und konnte den mutmaßlichen 28-jährigen Fahrer und Halter des Audi einholen. Er hatte Alkohol getrunken, reagierte sehr aggressiv und wollte sich nicht ausweisen. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.

Autofahrer hat keinen Führerschein

Die Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt ewrden. Der Audi wurde zur Überprüfung der Fahrereigenschaft sichergestellt. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Nürtingen rückte mit 26 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus.

Weitere Ermittlungen sind noch im Gange. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall und insbesondere dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.