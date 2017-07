Unfall in Murr Kind bei Kollision verletzt

Von ps 07. Juli 2017 - 11:45 Uhr

Eine Frau übersieht an einer Einmündung zwischen Murr und Höpfigheim ein Auto und stößt mit ihm zusammen. Der Fahrer und ein mitfahrendes Kind in ihrem Auto werden verletzt.





Murr - Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend zwischen Murr (Kreis Ludwigsburg) und Höpfigheim ereignet hat.

Eine 37-jährige Autofahrerin war, laut Polizei, gegen 19.50 Uhr mit ihrem Auto auf dem Burgweg von Murr kommend in Richtung der Kreisstraße 1609 unterwegs und achtete an der Einmündung nicht auf das Auto eines 36-Jährigen, der in Richtung Murr fuhr und Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurden der 36-Jährige und ein im Auto der 37-Jährigen mitfahrendes Kind leicht verletzt.

Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.