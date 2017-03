Unfall in Markgröningen 81-Jähriger mit Rollator von Auto angefahren

Von red 11. März 2017 - 12:13 Uhr

Ein 81-Jähriger will mit seinem Rollator die Straße in Markgröningen überqueren und wird angefahren. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 81-Jähriger will mit seinem Rollator die Straße in Markgröningen überqueren und wird angefahren. Die Ampel zeigt für Fußgänger wie auch Autofahrer grün an – der Autofahrer übersieht den Mann wohl.

Markgröningen - Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr überquerte ein 81-jähriger Fußgänger mit seinem Rollator die für ihn grün zeigende Fußgängerampel in der Grabenstraße in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg). Der 66 -jährige Fahrer eines Fiat, welcher von der Esslinger Gasse ebenfalls bei grün zeigender Ampel in die Grabenstraße abbog, übersah laut Polizei den Fußgänger und erfasste diesen. Durch die Kollision wurde der 81-jährige auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt.