Unfall in Ludwigsburg Zwei LKW krachen aufeinander

Von pho 31. Oktober 2016 - 15:18 Uhr

Auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg rauscht ein LKW-Fahrer in einen LKW vor ihm. Der Mann wird in seiner Kabine eingeklemmt und muss ins Krankenhaus. Die Straße ist stundenlang gesperrt.





Ludwigsburg - In Ludwigsburg hat es auf der Schwieberdinger Straße einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, rauschte am Montagmittag gegen 13.20 Uhr ein LKW-Fahrer in seinen Vordermann, ebenfalls ein LKW des gleichen Unternehmens. Beide Lastkraftwagen waren in Richtung Autobahn unterwegs, als auf der Höhe des Audi-Autohauses eine Ampel auf Rot schaltete.

Der vordere LKW bremste, doch sein Hintermann bekam das offenbar zu spät mit: Er fuhr auf den vorderen LKW auf und traf den Lastwagen vor ihm auf der Höhe seiner Pritsche. Der Fahrer des hinteren Lastwagens wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte mussten ihn herausschneiden und ins Krankenhaus bringen. Die Polizei hat keine weiteren Erkenntnisse darüber, wie es dem Mann derzeit geht.

Massive Verkehrsbehinderung

Für die Autofahrer auf der Schwieberdinger Straße bedeutete der Unfall eine massive Behinderung des Verkehrs: die Strecke war bis etwa 15 Uhr stadtauswärts komplett gesperrt. Augenzeugen berichteten von kilometerlangen Auto-Schlangen. Seit etwa 15 Uhr ist wieder eine Spur geöffnet. Derzeit müssen die Fahrbahnen noch gereinigt werden, weil aus dem Motor des LKW Benzin und Öl ausgelaufen waren. Es habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bestanden, sagte der Ludwigsburger Polizeisprecher Peter Widenhorn.