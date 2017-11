Unfall in Ludwigsburg Porsche-Fahrerin knallt mit Mazda zusammen

Von red 10. November 2017 - 10:16 Uhr

Eine Beifahrerin erlitt bei dem Unfall in Ludwigsburg leichte Verletzungen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine 26-jährige Frau ist mit einem Porsche in Ludwigsburg unterwegs. Als sie links abbiegen möchte, übersieht sie offenbar einen 54-jährigen Mazda-Fahrer.

Ludwigsburg - Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.25 Uhr auf der Kreuzung der Ost-, der Neckarstraße und der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg ereignete.

Eine 26-jährige Porsche-Fahrerin wollte laut Polizei von der Neckarstraße kommend nach links in die Schorndorfer Straße abbiegen. Nahezu zeitgleich befuhr ein 54 Jahre alter Mazda-Fahrer die Oststraße, um im weiteren Verlauf die Kreuzung geradeaus in die Neckarstraße zu passieren. Beide Autofahrer hatten grün. Mutmaßlich übersah die 26-Jährige den Mazda und nahm dem 54-Jährigen die Vorfahrt, so dass die beiden Fahrzeuge zusammen stießen. Die 48 Jahre alte Beifahrerin im Mazda erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren mussten abgeschleppt werden.