Unfall in Ludwigsburg Auto von 18-Jähriger überschlägt sich

Von red 07. Februar 2017 - 07:51 Uhr

Eine 18-Jährige Autofahrerin ist von Ludwigsburg in Richtung Möglingen unterwegs, als sie gegen einen Bordstein fährt. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Unfall.





Ludwigsburg - Eine 18-jährige Autofahrerin war am Montag gegen 19.30 Uhr von Ludwigsburg kommend in Richtung Möglingen unterwegs. Sie fuhr auf der linken der beiden Spuren der Schwieberdinger Straße und touchierte dabei laut Polizei infolge von Unachtsamkeit den linken Randstein.

Beim anschließenden Gegenlenken geriet die junge Frau ins Schleudern und ihr Auto überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin sowie die beiden weiteren weiblichen Insassen im Alter von 17 und 19 Jahren wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.