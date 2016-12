Unfall in Leonberg Mann rast mit Mazda gegen Autobahnbrücke

31. Dezember 2016 - 15:22 Uhr

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 43-jähriger Mann ignoriert in Leonberg zunächst eine rote Ampel und rast dann gegen eine Autobahnbrücke.





Leonberg - Ein unter Alkoholeinfluss stehender 43-Jähriger ist in Leonberg (Kreis Böblingen) gegen eine Autobahnbrücke gerast.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Freitag mit seinem Mazda gegen 20.47 Uhr in der Berliner Straße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Südrandstraße ignorierte er eine rote Ampel, fuhr über die Kreuzung und raste mit hoher Geschwindigkeit gegen die dort befindliche Autobahnbrücke. Dabei trug er leichte Verletzungen davon.

Die Polizei stellte durch eine Blutentnahme fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis.

Am Mazda entstand ein Totalschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden. An der Brücke entstand kein Schaden.