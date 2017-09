Unfall in Leonberg 88-Jähriger übersieht rote Ampel

Von red/sa 21. September 2017 - 19:14 Uhr

Weil er das Rotlicht einer Ampel in Leonberg missachtet hat, ist ein 88-Jähriger mit seinem VW Golf mit einem Nissan-Fahrer zusammengestoßen. Beide Fahrer und ihre Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen.





Ludwigsburg - Ein 88-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag mit seinem VW Golf eine rote Ampel in Leonberg übersehen und stieß daraufhin mit dem Nissan eines 57-jährigen Fahrers zusammen. Der 88-Jährige und seine 77-jährigen Beifahrerin fuhren gegen 17 Uhr von der Südrandstraße kommend auf der Neue Ramtelstraße. An der Kreuzung zur Glemseckstraße missachtete er nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei eine rote Ampel und stieß mit dem Fahrzeug eines 57-jährigen Nissan Fahrers und seiner 52-jährigen Beifahrerin zusammen. Dieser fuhr aus der Glemseckstraße in Richtung Innenstadt Leonberg. Durch den Aufprall erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.