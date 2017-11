Unfall in Kornwestheim Rettungswagen fährt Mädchen um

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt ein neunjähriges Mädchen in Kornwestheim an. Foto: dpa

Ein Rettungswagen fährt in Kornwestheim auf eine Fußgängerampel zu. Die meisten Passanten bemerken diesen und weichen zurück, nur ein neunjähriges Mädchen reagiert zu spät.

Kornwestheim - Am Freitagabend gegen 17.35 Uhr fuhr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Bahnhofstraße in Kornwestheim. Auf Höhe des Bahnhofs befindet sich eine Fußgängerampel. Diese war für die Fußgänger grün und für den Fahrzeugverkehr rot. Eine Fußgängergruppe, welche dort über die Straße wollte, bemerkte den herannahenden Rettungswagen und blieb stehen. Lediglich ein neunjähriges Mädchen aus dieser Gruppe lief weiter und wurde von dem Rettungswagen leicht touchiert und umgeworfen. Das Mädchen erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.