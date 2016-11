Unfall in Gerlingen Senior kracht mit Pkw in Schaufenster

Von red 05. November 2016 - 15:23 Uhr

Bei Ludwigsburg ist ein 83-jähriger Senior mit seinem Pkw in ein Schaufenster gefahren. Er und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.





Ludwigsburg - Am Samstag gegen 11:25 Uhr hat sich in Gerlingen ein folgenschwerer Unfall zugetragen: Ein 83-jähriger Autofahrer fuhr auf der Weilimdorfer Straße und wollte zunächst nach rechts auf einen Parkplatz fahren. Dann beschleunigte der Pkw aus bislang unbekannten Gründen und fuhr nach links über zwei Grünstreifen und krachte daraufhin in das Schaufenster eines Elektromarktes.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt, seine 75-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Elektromarkt, der zu diesem Zeitpunkt geöffnet war, wurde niemand verletzt.

An dem Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden von 20.000 Euro, am Inventar des Elektromarktes in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr Gerlingen war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.