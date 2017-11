Unfall in Filderstadt Autos fahren frontal ineinander – zwei Frauen verletzt

Von red 26. November 2017 - 09:09 Uhr

Bei einem Unfall in Filderstadt im Landkreis Esslingen sind zwei Autos frontal zusammengefahren. Die beiden Fahrerinnen, eine 20-Jährige und eine 24-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht.





Filderstadt - Im Stadtteil Sielmingen (Kreis Esslingen) ist es am Samstag gegen 21.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Frauen wurden verletzt.

Ein VW Golf und ein Ford Focus waren auf der Reutlinger Straße auf der Höhe des dortigen Penny Marktes aus noch ungeklärter Ursache frontal ineinander gefahren. Während die 20-Jährige selbstständig ihren VW Golf verlassen konnte, musste die 24-jährige Lenkerin des Ford Focus von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden mussten. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt, der noch an die Unfallstelle kam. Der Schaden wird auf 15.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten mittels eines Kranes geborgen werden.

Die Reutlinger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei nicht.