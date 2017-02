Unfall in Esslingen Drei Verletzte bei Crash

Von red 15. Februar 2017 - 18:58 Uhr

Als eine 45-Jährige in eine Straße in Esslingen abbiegen will und bremst, passiert es: Hinter ihr fahrende Autos stoppen nicht rechtzeitig und fahren ineinander. Bei dem Unfall sind drei Personen leicht verletzt worden.





Esslingen - Kettenreaktion bei einem Abbiegeversuch: Bei einem Auffahrunfall in der Plochinger Straße in Esslingen sind am Mittwochmittag, kurz vor zwölf Uhr, drei Personen leicht verletzt worden. Eine 45-jährige Daihatsufahrerin wollte laut Polizei nach links in die Reutlinger Straße abbiegen. Eine 62-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Mazda erkannte dies rechtzeitig und bremste ihren Wagen ab. Die 18-jährige Fahrerin eines Ford Transit, die direkt dahinter fuhr, bemerkte die Situation zu spät und krachte ins Heck des Mazda, der noch auf den Daihatsu geschoben wurde. Die Mazdafahrerin, ihre 25-jährige Beifahrerin und die Daihatsufahrerin wurden leicht verletzt.

Zwei Autos abgeschleppt

Der Rettungsdienst brachte die Frauen zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden dürfte rund 6.000 Euro liegen. Die beiden hinteren Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.