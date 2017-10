Unfall in Erligheim Betrunkener rammt Opel und Mauer

Von red/pho 01. Oktober 2017 - 12:47 Uhr

Der Mercedes-Fahrer verursachte einen Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Foto: dpa

Ein Sachschaden von 10 000 Euro ist das Ergebnis einer Trunkenheitsfahrt eines Mercedes-Fahrers in Erligheim.

Erligheim - Großen Schaden hat ein betrunkener Mercedes-Fahrer am Freitagabend in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) angerichtet. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 19.50 Uhr an der Kuhäckerstraße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah er offenbar einen dort geparkten Opel und rammte ihn mit hoher Geschwindigkeit, so dass der Opel ein Stück weit versetzt wurde. Anschließend fuhr der Mann wieder vorwärts und prallte mit Schwung gegen eine Mauer. Dabei schlug der 60-Jährige mit dem Gesicht gegen die Windschutzscheibe – er war nicht angeschnallt und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste ihn in ein Krankenhaus bringen. Es entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro. Die Polizei nahm bei dem Mann Blut ab und zog seinen Führerschein ein.