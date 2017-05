Unfall in einer Scheune Kleinkind beim Spielen lebensgefährlich verletzt

Von red/dpa 25. Mai 2017 - 11:29 Uhr

Ein schrecklicher Unfall hat sich im Ostalbkreis ereignet. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein zweijähriger Junge ist bei einem Unfall in einer Scheune im Ostalbkreis lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge hatte an einem Strohballenförderband gespielt, als es plötzlich umkippte.

Ellwangen - Ein zwei Jahre altes Kind ist am Mittwochnachmittag beim Spielen in einer Scheune in Ellwangen (Ostalbkreis) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, brachte der Junge ein Strohballenförderband zum Kippen und wurde darunter eingeklemmt.

Der Zweijährige wurde noch am Unfallort reanimiert und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Er schwebte in Lebensgefahr. Nach Polizeiangaben war der Junge zum Zeitpunkt des Unfalls unbeaufsichtigt gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen einer eventuellen Verletzung der Sorgfaltspflicht.