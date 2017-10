Unfall in Düsseldorf Aus Dodge Viper geschleudert und von Lkw überrollt - tot

Von red/dpa 20. Oktober 2017 - 08:04 Uhr

Das zerstörte Wrack der Dodge Viper Foto: dpa

Vor einer Ausfahrt stößt ein Cabrio der Marke Dodge mit einem Vierzigtonner zusammen. Der Fahrer des Sportwagens wird aus seinem Auto geschleudert - der Lastwagen überrollt ihn.

Düsseldorf - Der Fahrer eines Sportwagens ist bei einem Unfall in Düsseldorf aus seinem Wagen geschleudert und von einem Lastwagen überrollt worden. Der 30-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Zuvor war der Sportwagen beim Überholen auf Höhe einer Ausfahrt mit dem Lkw kollidiert, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor.

In dem Fahrzeug befand sich neben dem 30-Jährigen noch ein 29 Jahre alter Beifahrer. Der Fahrer des Wagens war bei dem Unfall nach Polizeiangaben womöglich nicht angeschnallt. Der Beifahrer und der Lkw-Fahrer, der einen Schock erlitt, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden von Notfallseelsorgern betreut. Bei dem Sportwagen handelte es sich um ein Cabrio, das aber mit geschlossenem Dach unterwegs war.

Die Fahrbahn wurde am Abend in Richtung Düsseldorfer Innenstadt für circa drei Stunden gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Dass eine überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte, schloss die Polizei nicht aus. Die Polizei hat die Unfallfahrzeuge sichergestellt und rechnet im Laufe des Tages mit weiteren Erkenntnissen zu Ursache und Hergang des Unfalls.