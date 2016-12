Unfall in Bietigheim Kleinbus prallt auf Streifenwagen

Von kwa 30. Dezember 2016 - 08:36 Uhr

Beide Fahrzeuge landen auf dem Gehweg, der Streifenwagen drückt noch eine Hecke nieder.Foto: SDMG

Ein Polizeiauto und ein Transit prallen zusammen. Zwei Polizisten und der Kleinbusfahrer werden leicht verletzt.

Bietigheim - In der Nacht zum Freitag sind in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) ein Streifenwagen der Polizei und ein Kleinbus zusammengeprallt. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Der Zusammenstoß geschah kurz nach 1 Uhr auf der Kreuzung der Löchgauer mit der Hillerstraße. Laut der Polizei wollte der 68 Jahre alte Fahrer des Ford Transit nach links abbiegen und hielt dazu mitten auf der Kreuzung an. In diesem Moment kam von rechts ein Streifenwagen, der von einem 30 Jahre alten Polizisten gefahren wurde. Dieser habe noch eine Vollbremsung eingelegt und sei nach rechts ausgewichen, habe aber den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden können. Der Kleinbus kam auf dem Gehweg zum Stehen, der Streifenwagen in einem angrenzenden Vorgarten. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 35 000 Euro. Alkohol sei bei keinem der Beteiligten festgestellt worden, hieß es zudem.