Unfall in Bietigheim-Bissingen Roller gegen Motorrad: Mann verletzt

Von bin 28. August 2017 - 08:59 Uhr

Ein Rollerfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall leicht verletzt worden Foto: dpa

In Bietigheim-Bissingen sind am Sonntag ein Roller und ein Motorrad zusammen gestoßen. Ein 57-Jähriger Mann wird bei dem Sturz auf die Straße verletzt.

Bietigheim-Bissingen - Leichte Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alter Rollerfahrer, der am Sonntag gegen 16.50 Uhr in der Asperger Straße in Bietigheim in einen Unfall verwickelt wurde. Der Mann war in Richtung Industriestraße unterwegs, als ein 19 Jahre alter Motorradfahrer von einem angrenzenden Tankstellengelände in die Straße einfahren wollte. Vermutlich übersah der junge Fahrer den Roller aus Unachtsamkeit und stieß in der Folge mit ihm zusammen. Beide Zweiradfahrer stürzten auf die Straße. Schaden rund 1000 Euro.