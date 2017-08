Unfall in Bietigheim-Bissingen Rettungswagen fährt in Autokolonne

Von red/pho 16. August 2017 - 11:58 Uhr

Der Sachschaden des Unfalls liegt bei etwa 40 000 Euro. Foto: dpa

Die Fahrerin eines Rettungswagens übersieht stehende Autos an einer Kreuzung in Bietigheim-Bissingen und prallt in die Kolonne. Verletzt wird niemand, doch der Schaden ist hoch.

Bietigheim-Bissingen - Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Rettungswagens ist am Dienstag gegen 17.35 Uhr an der Karl-Mai-Straße in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) in einen Unfall mit etwa 40.000 Euro Schaden verwickelt worden.

Mehr zum Thema

Die junge Frau war in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs, als sie vermutlich übersah, dass an der Kreuzung mit der Lugstraße mehrere Fahrzeuge standen, wie die Polizei berichtet. In der Folge fuhr sie auf den Renault eines 35-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Peugeot einer 25-Jährigen und den Mercedes eines 55 Jahre alten Fahrers geschoben wurde.

Sowohl der Krankenwagen, in dem sich kein Patient befand, als auch der Renault waren nicht mehr fahrbereit. Der Renault musste abgeschleppt werden.