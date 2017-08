Unfall in Bietigheim-Bissingen Motorradfahrer schwer am Rücken verletzt

Schwerer Unfall mit einem Motorrad am Freitagabend in Bietigheim-Bissingen. Foto: dpa

Zwei Männer streiten sich in Bietigheim-Bissingen, einer fährt mit dem Motorrad los und dann direkt auf eine Mauer. Er wird schwer verletzt und wird vorausslichtlich bleibende Schäden davontragen.

Bietigeim-Bissingen - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend um 21.27 Uhr in der Sucystraße im Bietigheimer Wohngebiet Buch. Nach vorläufigem Stand der Ermittlungen kam es vermutlich zunächst zu einem Streit zwischen zwei Männern, worauf einer der beiden, ein 38-Jähriger, sich auf ein Motorrad der Marke Suzuki setzte und losfuhr. Hierauf streifte er einen parkenden VW Passat und fuhr aus noch unklarer Ursache anschließend in ein Gebüsch, hinter welchem sich eine Mauer befindet. Er prallte im Gebüsch gegen die Mauer und zog sich schwere Rückenverletzungen zu. Zeugen verständigten den Rettungsdienst, der den Verletzten in ein Krankenhaus transportierte, wo er sofort operiert wurde. Er wird voraussichtlich schwere bleibende Schäden davontragen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.