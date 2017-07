Unfall in Beverly Hills Justin Bieber fährt Paparazzi an

Von red/dpa 27. Juli 2017 - 09:07 Uhr

Justin Bieber Foto: AP

Umringt von Kameramännern und Fotografen wollte Justin Bieber eine Auffahrt in Beverly Hills verlassen. Beim Losfahren trifft der Sänger jedoch einen Fotografen. Das Unfallopfer muss ins Krankenhaus.

Los Angeles - Der kanadische Sänger Justin Bieber (23) hat in Beverly Hills einen Fotografen angefahren und verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit), als der Sänger mit seinem Pick-up-Truck losfahren wollte. Auf einem Video, das das Promiportal „TMZ.com“ veröffentlichte, ist zu sehen, wie der rechte Vorderreifen des Autos den Mann berührt und dieser daraufhin stürzt. Der Wagen des Sängers war zu diesem Zeitpunkt umringt von Kameramännern und Fotografen.

Mehr zum Thema

Der 57-jährige Fotograf wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bieber blieb am Unfallort, bis die Polizei und der Krankenwagen eintrafen. Der 23-Jährige wurde befragt, durfte aber nach Aufnahme seiner Personalien gehen. Am Montag hatte der kanadische Popstar die restlichen Konzerte seiner Welttournee abgesagt. Aufgrund von „unvorhergesehenen Umständen“ breche er die „Purpose“-Tour ab, hieß es auf Biebers Internetseite.