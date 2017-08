Unfall im Rems-Murr-Kreis Zwei Schwerverletzte nach Überholmanöver

Von aks 30. August 2017 - 10:20 Uhr

Zwei schwerverletzte Autofahrer und 15.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in Rudersberg. Foto: dpa Symbolbild

In Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) kommt es nach einem Überholmanöver zu einem Unfall, bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt werden. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Stuttgart - Zwei schwerverletzte Autofahrer und 15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) ereignet hat.

Laut Polizei fuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Welzheimer Straße in Richtung Welzheim. Beim Überholen einer Radfahrerin stieß er mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen, dessen 61-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Das Auto des Unfallverursachers krachte nach dem Frontalzusammenstoß noch gegen einen geparkten VW Sharan.

Beide 61-jährigen Autofahrer wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt und mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Radfahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.