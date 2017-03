Unfall im Rems-Murr-Kreis Smart stößt frontal mit Lkw zusammen

Von wei 15. März 2017 - 14:13 Uhr

Zwischen Remshalden-Grunbach und Weinstadt-Großheppach ist am Mittwoch ein 81-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden: Der Smartfahrer kam von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen einen Lastwagen.





3 Bilder ansehen

Remshalden - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße zwischen Remshalden-Grunbach und Weinstadt-Großheppach (beide Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwochmittag ein 81 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Ein Smartfahrer fuhr dort Richtung Grunbach, als er gegen 13 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihm ein 40-Tonnen-Laster entgegen, der Last- und der Kleinwagen stießen frontal zusammen. Der Smartfahrer musste von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten musste die Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt laut einem Polizeisprecher 15 000 Euro am Smart und 35 000 Euro am Lastwagen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier weitere Polizeiberichte aus der Region Stuttgart