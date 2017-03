Unfall im Rems-Murr-Kreis Rollerfahrer nach Crash schwer verletzt

Von red 31. März 2017 - 18:12 Uhr

Bei einem Unfall hat ein Mann schwere Verletzungen erlitten.Foto: dpa

Schwerer Unfall in Waiblingen: Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 29 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Waiblingen - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 29 Jahre alter Rollerfahrer in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Motorroller auf der Alten Bundesstraße (L1193) von Fellbach in die Richtung Waiblingen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Von der Ruhrstraße kommend wollte ein 42-Jähriger Nissanfahrer nach links auf die Alte Bundesstraße abbiegen und stieß mit dem Motorroller zusammen. Rettungskräfte brachen den 29-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro beziffert.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Rot- und Grünlicht für die unfallbeteiligten Fahrzeuglenker machen können. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 07904/94260 entgegen.