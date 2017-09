Unfall im Rems-Murr-Kreis Motorradfahrer übersieht wendenden Laster

Von aks 01. September 2017 - 10:12 Uhr

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik eingeliefert. Foto: dpa Symbolbild

Ein 28-jähriger Motorradfahrer wird am Freitagmorgen bei einem Unfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt. Er übersieht einen LKW.

Backnang - Ein 28-jähriger Motorradfahrer hat am Freitagmorgen bei einem Unfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen wendenden LKW übersehen und ist schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der Motorradfahrer kurz vor 6 Uhr die Heinrich-Herz-Straße in Richtung B 14. Dabei übersah er wohl einen Sattelzug, der dort auf der Fahrbahn wendete. Der Lkw parkte ursprünglich auf dem rechten Parkstreifen und versuchte in einem Zug zu wenden. Vermutlich hat der Motorradfahrer den quer stehenden Sattelzug nicht wahrgenommen. Das Motorrad krachte dabei in die rechte Seite des Lastzugs. An den Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik eingeliefert. Zwischenzeitlich wurde ein Sachverständiger beauftragt, um die Unfallursache zu ermitteln.

Die Unfallstelle ist derzeit in Richtung Allmersbach im Tal befahrbar. In Richtung B 14 wird der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle örtlich umgeleitet. Die weitere Ermittlungen dauern an.