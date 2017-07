Unfall im Kreis Reutlingen Rettungshubschrauber nach Kollision im Einsatz

Von red/dpa/lsw 02. Juli 2017 - 19:58 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Engstingen (Kreis Reutlingen) sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: SDMG

Schwerer Verkehrsunfall bei Engstingen im Kreis Reutlingen: Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt und bei der folgenden Kollision mit einem anderen Auto sind vier Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber musste Verletzte ins Krankenhaus bringen.

Engstingen - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Engstingen (Kreis Reutlingen) sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Zwei Kinder, die in einem der Fahrzeuge saßen, seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei in Reutlingen am Sonntag mit. Den Behörden zufolge hatte ein 28-jähriger Fahrer die Vorfahrt missachtet und war mit dem Auto eines 86-Jährigen zusammengestoßen.

Rettungshubschrauber transportiert Verletzte

Zwei Verletzte seien von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, hieß es. Zwei weitere Verletzte kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15 000 Euro.