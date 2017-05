Unfall im Kreis Ludwigsburg Siebenjähriger von Fahranfänger erfasst und verletzt

Von red/dja 31. Mai 2017 - 12:34 Uhr

Der Unfallfahrer stand vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss.Foto: dpa

Offenbar rennt ein Junge zwischen zwei parkenden Autos unvermittelt auf die Straße. Ein 18-Jähriger kann sein Auto trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen.

Ludwigsburg - Ein Siebenjähriger ist bei einem Unfall in der John-F.-Kennedy-Allee (Ludwigsburg) am Dienstagmittag leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger in einem Lancia gegen 13 Uhr in Richtung Flugplatz unterwegs. Vermutlich war der sieben Jahre alte Junge plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gerannt. Obwohl der 18-Jährige noch eine Vollbremsung machte, konnte er das Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass das Kind erfasst und verletzt wurde. Der Junge musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfallfahrer stand unter Betäubungsmitteln

Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Lancia-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ihm wurde Blut abgenommen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.