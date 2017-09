Unfall im Kreis Ludwigsburg LKW verliert mehrere Liter Diesel

Von aks 01. September 2017 - 17:47 Uhr

Am Freitagvormittag kommt es in Murr (Kreis Ludwigsburg) zu einem Unfall, bei dem Kraftstoff aus einem LKW-Tank austritt. Die Feuerwehr ist mit mehreren Beamten im Einsatz.





Ludwigsburg - Am Freitagvormittag ist es in der Gottlieb-Daimler-Straße in Murr (Kreis Ludwigsburg) zu einem Unfall gekommen, bei dem Dieselkraftstoff aus einem LKW-Tank austrat.

Laut Polizei fuhr der Fahrer eines LKW auf ein Firmengelände in Murr. Dabei löste sich der Überlaufschlauch am Dieseltank des LKW und Kraftstoff begann auszutreten. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit Fahrzeugen aus Murr und Marbach an. Insgesamt waren 13 Feuerwehrleute im Einsatz. Etwa fünf bis sechs Liter Diesel mussten mit Bindemittel aufgefangen werden. Im weiteren Verlauf wurde der Dieseltank des LKWs abgepumpt. Es trat kein Kraftstoff in die Kanalisation ein.