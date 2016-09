Unfall im Kreis Ludwigsburg Ersthelfer rettet BMW vor dem Abstürzen

Von red 10. September 2016 - 11:48 Uhr

Ein Ersthelfer als Schutzengel: Nachdem der BMW eines 40-Jährigen nach eine Unfall einen Abhang hinabzustürzen drohte, sicherte ein Ersthelfer den Wagen mit einem an seinem Opel befestigten Spanngurt.





Stuttgart - Ein Ersthelfer hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 1100 zwischen Eibensbach und Ochsenbach (Kreis Ludwigsburg) Schlimmeres verhindert.

Am Freitag gegen 17.20 Uhr kam ein 40-Jähriger laut Polizei mit seinem BMW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei rammte er einen Leitpfosten, ein Verkehrsschild, prallte gegen einen Baumstumpf und gegen einen Baum. Schließlich kam das Auto auf einer Böschung zum Stehen und drohte hinunterzurutschen. Ein Ersthelfer hielt an und sicherte das Unfallauto mit einem Spanngurt an seinem Opel Astra Kombi, so dass es nicht abstürzen konnte.

BMW wurde abgeschleppt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde der BMW abgeschleppt und die leichten Verletzungen des 40-jährigen Unfallfahrers sowie seiner 26-jährigen Beifahrerin versorgt. Während der Bergungsmaßnahmen war die Landstraße 1100 nur einspurig befahrbar.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.