Unfall im Kreis Ludwigsburg 60-Jährige überschlägt sich mit ihrem VW

Von red 23. Dezember 2016 - 15:08 Uhr

Eine 60-jährige VW-Fahrerin fährt in Remseck am Neckar auf ein Mähfahrzeug auf und überschlägt sich. Ihr Wagen bleibt auf dem Dach liegen.





Remseck am Neckar - Glimpflich ist ein Unfall am Freitagmorgen in Remseck am Neckar ausgegangen, als sich eine 60-Jährige mit ihrem VW überschlagen hat.

Wie die Polizei berichtet, war die 60-Jährige gegen 8.50 Uhr in ihrem VW zwischen Hochberg und Neckarrems (Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt führte die Straßenmeisterei dort Mäharbeiten durch.

60-Jährige kann sich selbst befreien

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr die 60-Jährige auf das letzte Fahrzeug der Arbeitskolonne auf. Dabei überschlug sich ihr Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise verletzte sich die Fahrerin nicht und konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der VW musste abgeschleppt werden.