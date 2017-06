Unfall im Kreis Karlsruhe Fahrer kollabiert, Mercedes rast in Eiscafé

Von red 24. Juni 2017 - 19:45 Uhr

Ein Mercedes-Fahrer hat am Samstagmittag im Kreis Karlsruhe wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in den Außenbereich eines Eiscafés gerast. Glücklicherweise befanden sich um diese Tageszeit keine Gäste auf der Terrasse.





Stutensee - Ein Mercedes-Fahrer ist am Samstagmittag in den Außenbereich eines Eiscafés in Stutensee-Spöck im Kreis Karlsruhe gefahren und hat dabei sämtliche Stühle und Tische mitgerissen, bevor ihn die Hauswand an der gegenüberliegenden Seite stoppte.

Wie die Polizei meldet, war der ältere Herr mit seinem Mercedes gegen 11.42 Uhr in der Adlerstraße unterwegs, als er aufgrund gesundheitlicher Probleme sein Bewusstsein verlor. Das außer Kontrolle geratene Auto krachte daraufhin in den Außenbereich des Eiscafés.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand und der Sachschaden hält sich mit rund 5000 Euro ebenfalls in Grenzen. „Man kann von Glück sagen, dass sich der Unfall um diese Uhrzeit ereignet hat“, sagte ein Sprecher der Polizei, „Stunden später wäre in dem Eiscafé mit Sicherheit mehr los gewesen“.

Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus.