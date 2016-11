Unfall im Alb-Donau-Kreis 19-Jährige stirbt bei Autocrash

Von red/dpa/lsw 07. November 2016 - 08:29 Uhr

Eine 19-Jährige ist in Asselfingen (Alb-Donau-Kreis) bei einem Unfall mit dem Auto ums Leben gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Eine 19-Jährige ist in Asselfingen (Alb-Donau-Kreis) bei einem Unfall mit dem Auto ums Leben gekommen. Das Auto kollidierte frontal mit einem weiteren Wagen.

Asselfingen - Die junge Frau kam am Sonntagabend in Asselfingen (Alb-Donau-Kreis) mit ihrem Wagen aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto kollidierte frontal mit einem weiteren Wagen.

Nicht angeschnallt

Die 19-Jährige war laut der Polizei nicht angeschnallt und wurde schwer verletzt. Sie starb an der Unfallstelle. Die 56 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens wurde leicht verletzt. Ihr Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser.