Unfall beim Schloss Solitude 20-jähriger Hyundai-Fahrer überschlägt sich

Von red 09. Dezember 2016 - 18:19 Uhr

Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer ist auf der Solitudestraße in Stuttgart zu schnell unterwegs, kommt von der Fahrbahn ab, kracht gegen einen Baum und überschlägt sich.





Stuttgart - Am Freitagmittag ist ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer wohl zu schnell unterwegs gewesen. Er ist in der Nähe des Schloss Solitude in Stuttgart von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.

Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Solitudestraße in Stuttgart wohl zu schnell unterwegs, kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam mit seinem Wagen auf der Seite zum Liegen.

Polizei sucht Zeugen

Der 20-Jährige musste vom Rettungsdienst mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Zeugen können sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 melden.