Unfall bei Steinheim VW und Mercedes stoßen auf Kreuzung zusammen

Von red 31. Dezember 2016 - 19:37 Uhr

Eine 42-Jährige biegt auf einer Kreuzung zwischen Murr und Steinheim links ab. Dabei kommt es zum Crash mit dem Mercedes einer 32-Jährigen.





Steinheim/Murr - Fünf Verletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro: das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag zwischen Murr und Steinheim (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.

Eine 42-Jährige war laut Polizei mit ihrem VW um 15.10 Uhr am Ortsende von Murr auf der Steinheimer Straße in Richtung Steinheim unterwegs. An der Kreuzung der L1100 bog sie nach links ab. Dabei stieß sie im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes einer 32-Jährigen, die Vofahrt hatte, zusammen.

Fünf Personen – zwei Insassen des VW und drei Mitfahrer des Mercedes – wurden verletzt, drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.