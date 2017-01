Unfall bei Schorndorf 22-Jährige in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Von red 30. Januar 2017 - 08:12 Uhr

Eine 22 Jahre alte Frau kracht mit ihrem VW bei Schorndorf in einen BMW und wird dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr muss die junge Frau befreien.





Schorndorf-Oberberken - Eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Sonntagabend in Schorndorf-Oberberken (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall verursacht, bei dem sie selbst schwer verletzt wurde und Sachschade in Höhe von rund 45.000 Euro entstand.

Wie die Polizei mitteilt, war die 22-Jährige mit ihrem VW gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 1147 von Adelberg in Richtung Schorndorf unterwegs, als sie an der Einmündung zur Landesstraße 1225 nach links in Richtung Oberberken einbog und dabei den BMW eines 45-Jährigen übersah, der ebenfalls in Oberberken unterwegs war. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der VW blieb danach auf der Fahrerseite liegen und die 22-Jährige wurde eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die L1147 musste im Bereich des Unfalls bis 22 Uhr voll gesperrt werden.