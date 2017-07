Unfall bei Rottweil Baby aus Heckklappe geschleudert

Ein sieben Monate altes Baby wurde bei einem Unfall im Kreis Rottweil verletzt – wohl weil es im Auto nicht richtig gesichert worden war. Es fiel bei einem Unfall aus der Heckklappe des Wagens.

Sulz am Neckar - Ein Baby ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 im Kreis Rottweil verletzt worden - wohl auch, weil es nicht richtig gesichert war. Wie die Polizei mitteilte, war die 25 Jahre alte Mutter am Donnerstag bei Sulz am Neckar aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und mit dem Wagen ins Schleudern geraten. Daraufhin wurde die Heckklappe aufgerissen. Das sieben Monate alte Mädchen wurde über die offene Klappe aus dem Wagen geschleudert. Es war nach ersten Erkenntnissen nicht ausreichend in seinem Kindersitz gesichert.

Zunächst wurden bei dem Mädchen Schürfwunden festgestellt. Es wurde aber sicherheitshalber zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Mutter und deren vierjährige Tochter blieben unverletzt.