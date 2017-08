Unfall bei Remseck Seniorin fährt mit Auto in einen Bach

Von Tim Höhn 03. August 2017 - 11:00 Uhr

Einen ungewöhnlichen Unfall hat eine Seniorin in Remseck verursacht – die Dame blieb unverletzt. Foto: dpa

Eine 80 Jahre alte Frau hat am Mittwochnachmittag bei Remseck die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren – und steuerte den VW zunächst durch eine Hecke und anschließend in den Lembach. Passanten holten die Dame unverletzt aus dem Wagen.

Remseck - Eine 80-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag mit ihrem VW in den Lembach bei Remseck (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Wie die Polizei berichtet, war die Dame auf einem Feldweg in Richtung Affalterbacher Straße unterwegs, als sie „vermutlich wegen plötzlicher Wetterbeschwerden“ rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach zunächst eine Böschung und landete dann mit der Front in dem Bach. Aufmerksame Passanten halfen der 80-Jährigen aus dem Fahrzeug – die Frau blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro, der VW musste mit einem Kran geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Der an der Böschung entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.