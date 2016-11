Unfall bei Plochingen Auf Verkehrsinsel geschleudert

Von red 23. November 2016 - 08:34 Uhr

Eine 60-Jährige hat beim Abbiegen von Plochingen kommend in Richtung Esslingen den Gegenverkehr übersehen und wurde dann von einem anderen Autofahrer gerammt. Die Frau landete dann auf einer Verkehrsinsel.





Esslingen - Am Dienstagabend gegen 19 Uhr sind bei Plochingen (Kreis Esslingen) zwei Autofahrer mittelschwer verletzt worden, als es zu einem Abbiegeunfall kam.

Laut Polizei kam es zum Unfall, als eine 60-Jährige von Plochingen in Richtung Aichschieß beim Links-Abbiegen nach Esslingen den Gegenverkehr übersah, kam es zu dem Unfall: Die Frau ordnete sie sich auf dem Linksabbiegestreifen ein, übersah aber einen ihr ordnungsgemäß entgegenkommenden 69-jährigen Autofahrer. Dieser prallte frontal in die rechte Fahrzeugseite der 60-Jährigen, die daraufhin auf eine Verkehrsinsel geschleudert wurde.

Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz

Die 60-jährige Autofahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen von der Feuerwehr mit technischen Geräten aus ihrem Auto geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten wurden anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.