Unfall bei Östringen 18-Jähriger kracht in Porsche-Oldtimer

Von red/dja 23. Juni 2017 - 12:58 Uhr

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagabend in einem Mercedes unterwegs. In der Nähe von Östringen kracht er in der Folge in einen Porsche-Oldtimer.





Östringen - Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ist es auf einer Kreisstraße bei Östringen (Kreis Karlsruhe) zu einem schweren Unfall gekommen.

Laut Polizei hatte ein von Tiefenbach kommender 18-jähriger Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines in Richtung Eichelberg fahrenden Porsche-Oldtimers nicht beachtet.

Drei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte

Beim Zusammenstoß zwischen dem A-Klasse-Mercedes und dem Porsche, den ein 50-Jähriger fuhr, erlitten die beiden Fahrer sowie der 60 Jahre alter Beifahrer des Porsches schwere Verletzungen. Zudem wurden die beiden 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer des Unfallverursachers leicht verletzt.

Es waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt- und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die beiden total beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.