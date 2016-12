Unfall bei Leutkirch Falschfahrerin stirbt nach Unfall

Von Eberhard Wein 09. Dezember 2016 - 14:01 Uhr

Für die 87-jährige Falschfahrerin kam jede Hilfe zu spät.Foto: dpa

Die 87-jährige Frau, die am Donnerstag bei Leutkirch einen schweren Unfall verursacht hat, ist tot. Sie war in die falsche Richtung auf die Autobahn gefahren.

Leutkirch - Nach dem schweren Falschfahrerunfall auf der Autobahn 96 ist die 87-jährige Unfallverursacherin im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie berichtet, war die Frau am Donnerstagmorgen bei Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) frontal gegen einen entgegenkommenden Lieferwagen geprallt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war die Frau am Autobahnkreuz Memmingen falsch auf die A 96 gefahren, erklärte die Polizei. Der Fahrer des Lieferwagens und ein weiterer Autofahrer, der in die Unfallstelle fuhr, blieben unverletzt. Sie ist die zweite Tote bei einem Falschfahrerunfall in diesem Jahr.