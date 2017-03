Unfall bei Großbottwar 22-Jährige kracht in Gegenverkehr

Von red 25. März 2017 - 09:18 Uhr

Einen schweren Zusammenstoß zweier Autos gab es am Freitagabend zwischen Großbottwar und der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim: Eine 22-Jährige geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto.





10 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Auf der Landesstraße 1115 zwischen Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) und der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kam es am Freitagabend gegen 21:40 Uhr zu einem schweren Unfall zweier Autos.

Mehr zum Thema

22-Jährige prallt gegen BMW

Eine 22-jährige KIA-Fahrerin fuhr laut Polizei von Großbottwar in Richtung Autobahn 81. Kurz vor der Abzweigung nach Winzerhausen gelangte die Frau aus bislang unklarem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem Teil der Front ihres Autos gegen einen entgegen kommenden BMW.

Die KIA-Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und war zunächst in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr Mundelsheim befreit und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Fahrer des BMW wurde weniger schwer verletzt, aber dennoch über Nacht vorläufig in einem Krankenhaus aufgenommen.

Totalschaden an beiden Autos

An beiden Autos entstand ein Totalschaden, der sich auf rund 50.000 Euro beläuft. Die Feuerwehr Mundelsheim war mit zwei Fahrzeugen und mit 19 Einsatzkräften am Unfallort im Einsatz. Um die Verletzten kümmerten sich weiterhin ein Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen. Die Verkehrspolizei und die Polizeireviere Marbach am Neckar und Bietigheim-Bissingen hatten insgesamt vier Streifenbesatzungen zur Unfallaufnahme und für Absperrmaßnahmen im Einsatz.

Bis die Unfallstelle mit Hilfe von zwei Abschleppfahrzeugen geräumt und die Fahrbahn gereinigt war, blieb die Strecke zwischen Großbottwar und der Autobahn bis 23:45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.