Unfall bei Leonberg 41-Jährige übersieht Stauende

08. Dezember 2016

Kurz vor der Ortseinfahrt von Höfingen (Stadtteil von Leonberg) übersieht eine 41-Jährige ein Stauende und kracht in drei vor ihr stehende Autos. Vier Personen werden verletzt. Eine Person musste die Feuerwehr aufwendig befreien.





Leonberg - Die 41 Jahre alte Unfallverursacherin ist am Donnerstagnachmittag von Gebersheim kommend nach Höfingen – ein Stadtteil von Leonberg – (Kreis Böblingen) in die Ortseinfahrt gefahren und hat wohl das Stauende übersehen. Dabei sei es zu dem folgenschweren Auffahrunfall an einem Stauende gekommen, wie die Polizei berichtet. Die 41-Jährige fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit erst auf ein stehendes Auto auf und schob dann zwei weitere Autos davor ineinander.

Dabei wurde die 41-Jährige Unfallverursacherin leicht verletzt sowie die Personen im ersten Wagen, auf den die Frau auffuhr: Die Fahrerin, eine Beifahrerin und eine Person auf dem Rücksitz wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Beifahrerin musste laut Polizei aus dem Auto befreit werden, da ihr Bein eingeklemmt war. Alle vier Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf rund 43.000 Euro geschätzt. Die Straße am Ortseingan von Höfingen musste halbseitig gesperrt werden, es gab aber laut Einsatzkräften keine größeren Verkehrsbehinderungen.