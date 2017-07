Unfall bei Eberdingen Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Von red 09. Juli 2017 - 21:32 Uhr

Ein junger Mann verliert bei Eberdingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlägt sich mehrfach, zwei Mädchen werden schwer verletzt.





4 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Eberdingen und Nussdorf (Landkreis Ludwigsburg) gekommen.

Mehr zum Thema

Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 19-jähriger Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er von Eberdingen in Fahrtrichtung Nussdorf unterwegs war, teilt die Polizei mit. In Folge dessen kam der junge Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam rund 30 Meter von der Fahrbahn entfernt in einem Acker zum Liegen.

Zwei schwer verletzte Mädchen

Während der 19-Jährige sich nur leicht verletzte, wurden seine 13-jährige Beifahrerin und eine 13-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt werden.

Im Einsatz waren neben einem Rettungshubschrauber noch 40 Wehrleute, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und drei Streifenwagenbesatzungen. Der Sachschaden an dem Audi wird auf rund 25 000 Euro geschätzt.